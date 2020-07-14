شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسرة غريق مصيف بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة طالب كلية الهندسة غريق مصيف بلطيم ، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار عمليات البحث، وتوفير الدعم اللازم للغطاسين، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثمان المفقود.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، على جهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأهل المتوفي،

جاء ذلك بحضور المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعصام القصيف، نائب رئيس المدينة.

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود البحث عن جثة طالب الهندسه بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود البحث عن جثة طالب الهندسه بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود البحث عن جثة طالب الهندسه بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود البحث عن جثة طالب الهندسه بمصيف بلطيم