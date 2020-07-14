شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة. ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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