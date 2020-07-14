شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات درجات الحرارة لطقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لإضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 86 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35 – 23»، الإسكندرية «30 – 25»، قنا «41- 27»، الأقصر «42– 27»، أسوان «41 – 29» .

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