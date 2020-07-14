شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي ،على القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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