شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تعلن غرة ذو الحجة ومواعيد صلاة عيد الأضحى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر ذو الحجــــة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعـــة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الإثنيــــن 29 من ذي القعــــدة 1441هـ الموافق 20/7/2020 (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وقال «القاضي» إنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التي نستمر في دراستها لتفسيرها.

وأكد أنه بذلك يكون يوم الثلاثـــاء 21/7/2020 فلكيـــاً هو المتمم لشهــــر ذي القعــــدة 1441هـ، وتكون غــرة شهـــر ذو الحجــــة 1441هـ يوم الأربعــــاء 22/7/2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيـــاً يوم الخميـــس 30/7/2020، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـــــة 31/7/2020.

جدير بالذكر، أن المعهد يصدر الدليل الفلكى شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته وإعلانه على صفحة المعهد الاإلكترونية.

كما قام أيضا بإصدار تطبيق للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواه ومتابعى الظواهر الفلكية.

مرفق جدول به بيان بمواقيت صلاه عيد الأضحى المبارك في المدن المصرية، وكل عام وحضراتكم بخير.

وقت صلاة عيد الضحى المبارك في محافظات ومدن ج.م.ع

(الجمعـــــة 31/7/2020)

5:41 الفيــــــــــــــــوم

5:38 القـــاهــــــرة

5:41 بني ســــــــويف

5:39 الجــــــــــيزة

5:44 الـمنيـــــــــــــــا

5:41 الإسـكندريـــة

5:44 أســـــــــــــــيوط

5:32 بورسعـــــــيد

5:43 ســـــــوهــــــاج

5:33 الســــــويس

5:39 قــنـــــــــــــــــــا

5:26 العـــــــــريش

5:42 أســـــــــــــــوان

5:32 الطـــــــــــور

5:50 أبـوسمـــــــــــبل

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5:30 سانت كاترين

5:52 مرسى مطــروح

5:25 طــــابــــــــــا

5:33 الغـــــردقـــــــــة

5:30 شــرم الشـيخ

5:50 الخــــارجــــــــة

5:40 دمنهـــــــــور

5:33 الإسماعيليـــــــة

5:38 طـــنــــــــــطا

5:34 دميــــــــــــــــاط

5:36 المنصـــــورة

6:00 الســـــــــــــــلوم

5:36 الزقـــــــازيق

5:27 نــويبــــــــــــــع

5:38 بنـــــــــــــــها

5:30 حــــــــــــلايـــب

5:39 شبيــن الكـوم

5:33 شلا تيـــــــــن

5:38 كفــرالشيــــخ