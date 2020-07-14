شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته لمحافظة أسوان، لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بها، اليوم الثلاثاء، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في مجال البنية التحتية، وبخاصة في مجال مياه الشرب وخدمات معالجة مياه الصرف الصحي، للارتقاء بحياة المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، أشار المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، والتي سبق تخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لتنفيذها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات تتضمن إحلال وتجديد شبكة مياه السادات بطول 3 كم، وبقُطر 250 مم، وتصل تكلفة هذه الأعمال إلى 3 ملايين جنيه، كما تتضمن أيضًا أعمال المشروع إحلال وتجديد شبكة انحدار الصرف الصحي بطول 1.5 بقُطر 600 مم، وبتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، نوّه المهندس رفعت إسماعيل إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، تتضمن إحلال وتجديد كل من محطة رفع بركة الدماس، ومحطة رفع 13، وكذا رافع الكورنيش الجديد ورافع المحكمة، بالإضافة إلى محطة رفع العقاد، وخط طرد محطة رفع العقاد، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط طرد محطة سعد زغلول (قُطر 560 مم بطول 1500م/ط)، وإحلال وتجديد رافع الصداقة الجديدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن أعمال المرحلة الأولى قد أوشكت على الانتهاء، وجار إعداد بيان مفصل بالمشروعات التي ستتضمنها المرحلة الثانية من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، والتي ستتكلف 250 مليون جنيه، ومن المخطط أن تشمل مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة من جانب مرفق المياه في مناطق الشيخ هارون، ومطلع الإذاعة، إلى جانب مناطق وسط المدينة، ومناطق الزيداب، والسيل الريفى، ومنطقة كورنيش النيل، كما ستتضمن المرحلة الثانية مشروعات تتعلق بمرفق الصرف الصحي، منها ما يخص مشروعات الصرف الصحي لمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل.

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من جانبه، وافق رئيس الوزراء على تدبير مبلغ 250 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية، على أن يتم تدبير 100 مليون جنيه من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، و150 مليونًا يتم توفيرها بعد إعادة ترتيب أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.