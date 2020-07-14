شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: نستهلك 10 آلاف طن مبيدات سنويًا.. والإنتاج المحلي يغطي 33% من احتياجاتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع معدلات الوعي باستهلاك المبيدات تسبب في ثبات استهلاك مصر من المبيدات خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشددا على أن هناك وعيًا كبيرًا في القطاع الزراعي مؤخرا بضرورة ترشيد استهلاك المبيدات باختيار المركب الأمثل الذي لا يضر البيئة ولا صحة الإنسان ويكون ذا فاعلية في مقاومة الآفة الزراعية.

وأضاف «عبدالمجيد»، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر تحديات الزراعة المصرية، أن مصر تستهلك سنويا ما يقرب من 10 آلاف طن من المبيدات، رغم التوسع الأفقي في مساحة الأراضي الزراعية، موضحًا ثبات الاستهلاك في المبيدات، رغم هذه الزيادات في معدل التوسع الأفقي بسبب اتباع سياسة ترشيد استخدام المبيدات، بتقليل كميات المبيد المستخدمة إلى جانب حسن اختيار المبيد الذي يعتبر عنصر نجاح مؤكد في عملية مكافحة الآفات الزراعية.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن السوق المصرية «واعدة»، وتتميز بالنشاط والحركة والإيجابية، لذلك فإن مصر تتصدر قارة أفريقيا، وشمال أفريقيا على وجه التحديد في استهلاك المبيدات، تليها المغرب ثم الجزائر ثم تونس، لافتا إلى أن شمال افريقيا يمثل الجزء الأكبر في استهلاك المبيدات في أفريقيا.

وأكد أن مصر لديها طموحات وأفكار كثيرة فيما يخص التوسع في تصنيع وإنتاج المبيدات، حيث يبلغ عدد مصانع المبيدات في مصر إلى 36 مصنعا معظمها يوجد في منطقة غرب الدلتا في مناطق الشحن والتفريغ بهدف القرب اللوجيستي من أماكن الشحن والتفريغ، موضحا أن طاقة تلك المصانع تساهم بثلث الاستهلاك السنوي من المبيدات، ونستهدف زيادة تلك النسبة لتلبية الاحتياجات المحلية من المبيدات وفقًا للمعايير المصرية والدولية.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى ضرورة البحث دائما عن المبيدات الآمنة التي لا تضر بالنظام البيئي الحي وغير الحي، وهو ما أعطى استقرارًا لسوق المبيدات المصري ورسخ من قواعد تسجيل وتداول المبيدات في مصر والتي تضاهي القواعد العالمية، ويجب أن أقول إننا نعيد التقييم دوريًا للمركبات المسجلة للتأكد أنها مركبات ليس لها أي تأثير على البيئة والإنسان.

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