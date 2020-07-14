شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مع محافظ جنوب سيناء آليات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بالبيت الثقافي التعليمي البيئي بالقاهرة، لمناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، بحضور المهندسة إيناس سمير، محافظ جنوب سيناء، وتامر أبوغرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيئي بالسياحة في مصر، ونهى نبيل، أستاذ التخطيط العمراني والمسؤول عن مؤشرات المدن الخضراء بالمخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ، وهدى الشادوفي، مدير وحدة مرفق البيئة العالمية، ومسؤول متابعة المشروعات.

وتناول الاجتماع مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية لتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحي مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور من أهمها تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية وضع معايير واشتراطات للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفني للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي والبيئي.

وأوضحت «فؤاد» أنه يتم حاليًا تحديث الدليل الاسترشادي الخاص بمنح العلامة الخضراء للفنادق لإضافة عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية لتوفير مزيد من الحماية للثروات الطبيعية، مضيفة أن الوزارة تقوم حاليًا بتطوير المحميات بجنوب سيناء بهدف وضع خطط لإدارتها وفق النظم العالمية بعد تطوير بنيتها التحتية لتعظيم فائدتها، وذلك من خلال تحديد الأنشطة التي يتم ممارستها بالمحميات وفق طبيعتها مع تحديد طاقتها الاستيعابية للحفاظ على ثرواتها، بالإضافة إلى وضع منظومة تصاريح للأنشطة لتحديدها وتطويرها لجعل السياحة البيئية منتج قادر على المنافسة والجذب السياحي وفق المعايير والاشتراطات البيئية.

وتم عرض عدد من الحملات المزمع تنظيمها من قبل الوزارة لرفع الوعي البيئي لدى السائحين والترويج لها بالمطارات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى تنظيم حملة للترويج للسياحة البيئية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الواقع الافتراضي والخرائط الإلكترونية لتعريف السائحين بالمحميات وطبيعتها وتراثها الاجتماعي والثقافي.

وتضمن الاجتماع عرض جهود الوزارة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في رحلات السفاري البحرية، وتطبيق أسلوب التخلص الآمن من البلاستيك في الرحلات البحرية اليومية وبالمنشآت السياحية واستبداله بمنتجات صديقة للبيئة، مثل المنتجات الورقية والكرتون مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها كذلك العمل على رفع الوعى البيئي للعاملين بالمنشات السياحية.

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وأثنى اللواء خالد فودة على الجهود المبذولة لدمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية وحملة التوعية لحفظ التنوع البيولوجي بالحياة البحرية التي سيتم الترويج لها عبر شاشات المطارت، وأكد على دعمه لسياسات الحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية والمنشآت السياحية واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة، ووجه بضرورة الانتهاء من مشروع مدينة شرم الشيخ الخضراء في أقرب وقت.