شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 15/7/2020، حيث يبدأ العمل بـ220 مكتبا للتأهيل الاجتماعى.

وشددت «القباج» على توفير الدعم الكامل لها واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتوفيرالكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، وذلك على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة.

وفي وقت سابق، كانت «القباج» قد قامت بتعليق العمل بمكاتب التأهيل لمنع انتشار جائحة كورونا، وأن يوم الأربعاء القادم سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور.

وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة ومن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، إنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي لهم، أيضاً توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم، وخلق وعي مجتمعي داعم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج «كرامة» لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم بالاضافة إلى تقديم مساعدات نقدية للأفراد التي تعاني من الفقر الشديد أو التي لا تستطيع أن تعمل أو تنتج ولديهم عجز كلي أوإعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتشغيل وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة https://rdis.moss.gov.eg/rdis/ حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارات من ١٥ يوليو الجاري.

وأشارت «القباج» إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من ٣/١حتى ٣/١٨، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ ٦/٢٠ والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة، وضرورة التوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل.

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