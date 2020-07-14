شكرا لقرائتكم خبر عن «اكتشف الإسكندرية».. أول «أبليكيشن» سياحي لخدمة زائري «عروس البحر المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى في الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من الشكل العام والقواعد الأساسية والجوانب التطبيقية الفنية الخاصة بتطبيق جديد سيتم إصداره من خلال «Application» يتم إطلاقه على أجهزة الهواتف المحمولة لتقديم خدمة مجانية للسائحين من كل دول العالم لأول مرة في الإسكندرية تحت اسم «اكتشف الإسكندرية».

وأضاف «سعد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الابليكيشن كان قد تم تصميمه في البداية بـ5 لغات فقط هي العربية والانجليزية باعتبارها اللغة الأم في العالم ويتحدث بها العديد من شعوب العالم والفرنسية والإيطالية واليونانية، إلا أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طلب إضافة لغتين لتوسيع الاستفادة منه وهما اللغتين الروسية والصينية، مشيرا إلى أن الهيئة استعانت بالقنصلية الصينية لترجمة الابليكيشن لمنتسبيها ممن يزورون الاسكندرية.

وأشار إلى أن التطبيق الجديد يحمل شعار الهيئة وتم الاستقرار على عدد من التصميمات النهائية له تمهيدا لعرضها على المحافظ لاختيار الأفضل الذي يتماشى مع عروس البحر الابيض المتوسط لإقراره وإطلاقه رسمياً عقب الانتهاء من ترجمة الابليكيشن إلى اللغة الروسية، لافتا إلى أنه سيضم جميع المعلومات السياحية والثقافية والدينية والمجتمعية عن الاسكندرية خاصة وأنه يعد أول أبليكيشن سياحى تنفذه هيئة سياحية اقليمية في مصر.

ولفت مدير عام الهيئة إلى أنه يتم توافر كل ما يطلبه السائح، حيث يضم كل المواقع الاثرية المفتوحة والمتاحف والمعابد والكنائس والمزارات والفنادق بمختلف درجاتها ونجومها حتى غير المصنفة، بالإضافة إلى أهم الصناعات اليدوية والتاريخية العتيقة والأكلات الشعبية التي يشتهر بها السكندريون من خلال طريقة بسيطة ووصف تعريفى كامل عنها داخل التطبيق، كما أنه يشمل على خدمات حجز الفنادق بجميع درجاتها ونجومها من نجمة وحتى 5 نجوم فضلا عن طريقة الوصول إلى الفنادق والحجز وكذا الوصول إلى جميع المزارات السياحية دون الانتظار لأي مساعدة من أحد.

وأوضح «سعد» أنه سيتم إدراج أبرز أهم 14 معلما اثريا وثقافيا في الإسكندرية وهى مكتبة الإسكندرية والمتحف القومى وقلعة قايتباى وكورنيش الإسكندرية وكوبرى ستانلى ومقابر كوم الشقافة (الكتاكومب) وعمود السوارى وحدائق المنتزة وقصر رأس التين ومتحف كفافيس وقصر كليوباترا والانفوشى ومسجد المرسى ابو العباس وسوق زنقة الستات بالاضافة إلى المعبداليهودى (ياهو هانبى) والكاتدرائيات القبطية.

وقال إن «الابلكيشن الجديد» تم الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى ولاقى ترحيبا وقوبل بارتياح كبير بين الأوساط الفندقية والسياحية على مستوى الاسكندرية خاصة وأنه يقدم خدمة متميزة للسائحين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن التطبيق يتيح للسائح الخدمة التي تمكنه من تحديد وجهته بمجرد وصوله الميناء أو المطار سواء إلى المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة أو الفنادق فضلا عن تقديم خدمة تواكب مستجدات العصر وذلك بعد مراجعة وتدقيق كافة البيانات به من خلال متخصصين في هذا المجال.

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