شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: 3 مطارات تستقبل 990 مصريًا قادمين من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن مطارات القاهرة وسوهاج وأسيوط الدولي تستقبل 990 مصريا قادمين من الكويت، وذلك خلال 6 رحلات جوية.

وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة 3 رحلات، تقل على متنها 495 راكبا، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، تقل على متنها 310 راكب، ورحلة واحدة على تقل متنها 185 راكبا، ويستقبلها مطار أسيوط الدولي.

وأوضح المصدر أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة المصرية للطيران، شركة فلاي ايجيبت، وشركة العربية- مصر، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران المصرية، شركة فلاي ايجيبت وشركة العربية- مصر.