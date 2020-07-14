شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: الانتهاء من إجراءات إصدار الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداحني بـ٩ مواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار كافة الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في ٩ مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، بإجمالي مساحات تزيد على 19 ألف فدان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

ومن جهته، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الموافقة على إقامة مشروعات الانتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018.

وأشار «القصير» إلى أنه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار إليها بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة.

وأوضح وزير الزراعة أن الهدف من التخطيط تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي من خلال إقامة مشروعات إنتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع انتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع امكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غيرجاذبة للطيور وغير شرهه للمياه.

بدوره، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف يشغل المشروع مساحة 5560 فدان بالإضافة إلى مساحة 1282 فدان تستغل كبعد وقائي، وموقع آخر بالمراشدة بمساحة 8421 فدان ينقسم إلى جزئين: الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن، والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة وموافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، وتم بناءً على ذلك الاتفاق المبدئي بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدان بالإضافة إلى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدان وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها.

وأوضح الصياد أن مشروع شركة قنا للدواجن يشتمل على مزارع أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي، محطة بيوجاز، زراعة نبات الجوجوبا. أما الجزء الباقي من الموقع ويقع على مساحة 3146 فدان بالإضافة إلى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدان فقد تم تخطيطه كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف.

وأشار إلى أن الموقع الثالث بمنطقة غرب قوص بمساحة 25 فدانا، ويتم استغلاله في إقامة محطة بدارى تسمين، والرابع بمنطقة غرب قنا، بمساحة 26.5 فدان، ويتم استغلاله في إقامة محطة بدارى تسمين.

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ولفت إلى أن محافظة الوادى الجديد، يتبعها موقعين، الأول بواحة باريس، بمساحة 981 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 786 فدانا بالإضافة إلى مساحة 165 فدانا بعد وقائي، والثاني أيضا بواحة باريس، بمساحة 1847 فدانا تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بدارى تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 1460 فدان بالإضافة إلى مساحة357 فدان بعد وقائي.

وأضاف أن هناك موقع أيضا بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بمساحة 96.7 فدان، وتم التخطيط المبدئي للموقع ليشتمل على محطة انتاج بدارى تسمين، لافتا إلى أنه يتبع محافظة الأقصر موقعين، الاول في أرمنت، بمساحة 499 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف، والثاني في اسنا، بمساحة 624 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف.