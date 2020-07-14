شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة تعلن خطة تحويلها إلى «ذكية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة، عن أول خطة من نوعها لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية إلكترونية تعمل دون أي أوراق، لتكون الأولى على مستوى جامعات مصر.

واجتمعت رئيس جامعة قناة السويس مع كل من لجنة التحول الرقمي بالجامعة والشركة العربية للتصنيع، بحضور الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات العملية بالجامعة، لتفعيل تلك الخطة التي تواكب أساليب وخطط التعليم في كبريات الجامعات العالمية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشروع التحول الرقمي ومناقشة شكل ومحتوى موحد للمواقع الإلكترونية الخاصة بكليات الجامعة.

وقالت رئيس الجامعة، إن جائحة كورونا أكدت ضرورة سرعة التحول الرقمي في المناهج التعليمية بكل الجامعات، لافتة إلى أن الجامعة بدأت مبكرا من خلال مركز تطوير التعليم والتصحيح الإلكتروني للامتحانات، ويبقى استكمال البنيان التكنولوجي في كل إدارات الجامعة لتصبح نموذجا تعليميا فريدا على مستوى مصر المرحلة المقبلة.

يذكر أن مشروع التحول الرقمي يشرف عليه الدكتور أمير السيد مهنا، مدير وحدة التحول الرقمي، والدكتور تامر حسنين، نائب مدير الوحدة، والدكتور حسام رفعت.

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