شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي توصي بضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي خاص بالمرأة في الشركات والقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، في إطلاق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا مبادرة «إنتي قوية» لدعم المرأة المصرية ضد ظاهرة التحرش بكل أنواعه بمشاركة القياديات النسائيات بهدف حث البنات والسيدات على الحديث عن تجاربهن، سواء بتبليغ السلطات المعنية وعدم الخوف من المجتمع ومصارحة المحيطين بهن، بالإضافة إلى مناصرة المرأة بكل فئاتها لقضايا زميلاتها ممن تعرضن لمضايقات في حياتهن الشخصية أو العملية، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعلنت «مرسي» دعم مبادرة «إنتي قوية» باستخدام شعار حملة التاء المربوطة في المبادرة، كما أوصت بضرورة إطلاق ميثاق أخلاقي خاص بالمرأة في القطاع الخاص والشركات.

وأكدت على ضرورة التوعية والتعريف بوجود مظلة تشريعية تحمي البنات والسيدات من التحرش وأن هناك دورًا مهمًا جدًا على عاتق الأهالي للتوعية بخطورة الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي على أبنائنا، وضرورة التنبيه على بناتنا بعدم تداول البصمة الإلكترونية لعدم تعرضهن لبعض الحيل الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، مما تؤثر بشكل سلبي على الضحايا، مشيرة إلى عدم السكوت عن تقديم بلاغ في أي متحرش بهدف منع تكرار ظاهرة التحرش والحد منها.

وثمّنت مايا مرسي جهود المجلس والنيابة العامة في قضية التحرش الأخيرة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.