شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن نتيجة خطة البعثات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان عن خطة البعثات للعام الثالث 2019/2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017- 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية (إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير).
وقال «عبدالغفار» إنه تقدم للإعلان نحو 860 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وقد تم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين على مدار 60 جلسة تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنيا.
وأوضح الوزير أنه تم قبول 629 متقدمًا في مختلف أنواع الإيفاد موزعة، كالتالي: 150 بعثات خارجية، 140 إشراف مشترك، 332 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، 7 منح للماجستير لليابان، وكان العدد الأكبر من البعثات من نصيب الباحثات بنسبة تقارب 57% من إجمالي الباحثين لهذا العام.
وأكد أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 24 دولة وعلى رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 41 بعثة، يليها 32 بعثة للمملكة المتحدة، 19 بعثة لكل من اليابان وكندا وألمانيا. وضمت القائمة جامعات ذات التصنيف العالمي المتميز مثل:
Carnegie Mellon University
University of Tornto
University College London
Imperial College London
University of Illinois at Urbana-Champaign
McGill University
National University of Singapore
University of Sydney
Northwesteren University
University of California Davis
British Columbia University
Freie berlin university
Purdue University
The University of Tokyo
McGill University
وجاءت جامعة طنطا في مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات وذلك لحصولها على 20 بعثة، وحصلت جامعة أسيوط على 19 بعثة، جامعة القاهرة 15 بعثة، جامعة المنصورة 13 بعثة، جامعة المنيا 11 بعثة، جامعة كفر الشيخ 9 بعثات، جامعة أسوان 8 بعثات.
وأشار الوزير إلى أن ثلث العدد الإجمالي للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين في القطاع الطبي لتصل إلى 228 بعثة، بجانب 28 بعثة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، 26 بعثة في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته، 19 بعثة في مجال تكنولوجيا وعلوم المياه، بالإضافة إلى أن الخطة شملت عدد من البعثات في مجالات التخطيط وإدارة المدن الذكية، الطاقة النووية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
جدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة خطة برنامج نيوتن مشرفة لعام 2019/2020 في ديسمبر 2019 ليصبح إجمالي أعداد المبعوثين المقبولين للعام الثالث 2019/2020 في جميع البرامج 681 مبعوثًا.
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