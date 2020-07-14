إنفو جراف.. مجلس عالى وشورى ومشورة.. تاريخ طويل فى مسيرة "الشيوخ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر مجلس الشيوخ -الغرفة البرلمانية الثانية- بمجموعة من المتغيرات التاريخية، فقد ورد نظام الازدواج البرلمانى فى عدد من الدساتير المصرية بينما تم إلغاؤه فى دساتير أخرى، وفيما يلى نستعرض أهم التواريخ التى مر بها المجلس فى تاريخه:

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