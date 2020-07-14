شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 30 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا لــ 30 % بعد خروج 24975 حالة من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية .

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