شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من أسوان : الدولة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارته لمحافظة أسوان؛ لتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بها، بتفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حالياً استعداداً لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، وهناك اهتمام كبير بتوفير خدمة صحية متميزة لمواطنى المحافظات المختلفة.

ورافق رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتفقد رئيس الوزراء سائر أنحاء الوحدة، واستمع إلى شرح حول خطوات التطوير وبخاصة إجراءات فتح الملفات لمتلقي الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلاً، والتي يتم إعدادها بصورة ورقية حالياً تمهيداً لرقمنتها في مرحلة أخرى.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي، مدير مديرية الصحة بأسوان، أن الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، تُقام على مساحة 1200م2، وتبلغ القيمة الإجمالية لأعمال تطويرها نحو 15 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها تضم عيادات للطوارئ، وطب الأسرة، والأسنان، وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل، إلى جانب أماكن مخصصة لإستقبال المرضى، وأماكن أخرى للتطعيم والتثقيف الأسري، وصالة انتظار، ومعمل تحليل دم، ومعمل طفيليات، وصيدلية.

Advertisements

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، الذي يخدم سكان المحافظة من خلال 5 مراكز، وهي مركز ومدينة أسوان، ومركز ومدينة دراو، ومركز ومدينة كوم أمبو، ومركز ومدينة نصر النوبة، ومركز ومدينة إدفو.

ونوه مدير مديرية الصحة بأسوان إلى أن المحافظة يتوافر بها 248 وحدة ومركزاً صحياً، تقدم الخدمة الصحية للمواطنين بالمحافظة، لكن عدد الوحدات والمراكز الصحية المدرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة يبلغ 113 وحدة، حيث تم في هذا الشأن فتح 116104 ملفات أسرة، إضافة إلى 469897 ملفا فرديا، ووصل عدد المفحوصين إلى 85680 فرداً، كما أن هناك 11 مستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وحول الموقف التنفيذي للوحدات الصحية المدرجة بمنظومة التأمين الشامل، فقد أوضح الدكتور إيهاب حنفي أنه تم الانتهاء من تجهيز 25 وحدة بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 85% و90 %، إلى جانب 50 وحدة أخرى بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 60% - 85 % ، بالإضافة إلى 30 وحدة تتراوح نسبة التنفيذ بها ما بين 50% - 60 %، و ثماني وحدات بنسبة 25%.

وأشار إلى أن الوحدات والمراكز الصحية مُوزعة على مختلف مُدن المُحافظة، حيث يوجد بإدارة أسوان 22 وحدة و3 مراكز صحية، ويبلغ عدد الوحدات بإدارة دراو 7 وحدات و3 مراكز، كما يتوافر بإدارة كوم أمبو 19 وحدة و5 مراكز، ويوجد بإدارة نصر النوبة 12 وحدة، و6 مراكز، وبإدارة إدفو شرق 13 وحدة، وبإدارة إدفو غرب 20 وحدة و3 مراكز.

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافر بمركز أسوان 6 مستشفيات متنوعة هي الرمد، وحميات أسوان، وأبو سمبل الدولي، وأسوان التخصصي، ومعهد الأورام، والتأمين الصحي، ويضم مركز دراو مستشفى دراو المركزي، ومركز كوم أمبو يضم مستشفى كوم أمبو، ومركز نصر النوبة يضم مستشفى نصر النوبة، أما مركز إدفو فيضم مستشفى إدفو العام، ومستشفى السباعية.