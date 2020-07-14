شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يرتدى الكمامة القماشية المدعومة خلال بروتوكول مع الأوقاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ارتداء الكمامة القماشية التى يتم توزيعها على بطاقات التموين، جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحى وذبحها فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية.

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وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.