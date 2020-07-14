شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: أبطال مبادرة مصر تستطيع يتبرعون لدعم الجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صندوق تحيا مصر مجموعة من أبطال مبادرة "مصر تستطيع لتمكين ذوى الهمم" وأولياء أمورهم، حيث تبرع أبطال المبادرة في الصندوق لصالح دعم الفرق الطبية فى مستشفيات العزل والحميات فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

وأعلن الصندوق فى بيان وفد مبادرة مصر تستطيع تضمن المهندسة سمر حسب الله مؤسسة المبادرة والإعلامية أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، ومن أبطال المبادرة سما رامى أول سفيرة للنوايا الحسنة من أصحاب متلازمة داون، ومريم نعيم إحدى طالبات مشروع ألف قائد إفريقى، ونورهان عثمان طالبة فى مدرسة هارفارد وحاصلة على المركز الأول فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى، ومحمد كرم أول متحد لمتلازمة داون يحترف رياضة الغطس، ويحيى يعقوب بطل الجمهورية فى سباحة الدولفين، وكريم أحمد رئيس لجنة الحرف اليدوية فى مشروع تنمية وطن، ومريم عادل بطلة العالم فى الفروسية لعام 2019، ويحيى عماد بطل إفريقيا فى السباحة وأصغر مشارك فى مشروع ألف قائد إفريقى، ومصطفى محسن الرئيس الشرفي لمجلس Egypt - Special Olympi، وعمر عبد الرحمن بطل الجمهورية وكأس مصر فى ألعاب القوى وكرة السلة .

وأعرب تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن سعادته وتقديره لمشاركة شباب مبادرة مصر تستطيع في الصندوق، لاسيما أنهم مثالا يحتذى به في تحدي الصعاب، كما قدّم الشكر لأولياء أمور أبطال المبادرة لما يبذلونه من جهد ورعاية لأبنائهم.

وأضاف أن الصندوق مكلّف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركة في تمكين ورعاية ذوي الهمم، لافتا إلى أن الصندوق شارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع، بقيمة 80 مليون جنيه، وهو صندوق "عطاء" الذي ستوجه عوائده لتوفير تمويل مستدام لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.

وحرص عبد الفتاح على دعوة أبطال مبادرة مصر تستطيع للمشاركة في القوافل التي ينظمها الصندوق لخدمة الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

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من جانبه أكدت المهندسة سمر حسب الله مؤسسة مبادرة مصر تستطيع لتمكين ذوي الهمم، على ان أبطال المبادرة حرصوا على التبرع لصالح صندوق تحيا مصر إيمانا منهم بضرورة المشاركة الفاعلة في مواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال دعم الأطباء وفرق التمريض في مهمتهم الإنسانية.

وأضافت أن مبادرة مصر تستطيع تسعى لدعم ودمج ذوي الهمم في مجالات مختلفة مثل السياحة و العلاج، التوعية، تنمية المهارات، لافتة إلى أن من أهم أنشطة المبادرة هي المشاركة المجتمعية لذوي الهمم سواء في رعاية أسرهم، أو بالعمل المجتمعي والتطوعي وذلك بتوظيف قدراتهم و كفاءتهم في تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وخدمة المجتمع، وكان أخرها الاشتراك في حملة "رمضان أمان" والتوعية بأخطار السرعة في القيادة، وكذلك التعريف بدور القوات المسلحة في حالة السلم و الحرب والأخذ بقصص بطولاته كقدوة في الحياة.







