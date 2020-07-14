شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة للفيزياء بجامعة الطفل لاختيار الـ 5 الأوائل للتدريب بمعهد العلوم النووية فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى عن بدء اللقاءات التفاعلية مع 200 طالب فى المرحلة السنية من 13-15 سنة من طلاب "جامعة الطفل" من جميع محافظات مصر الكترونياً عبر شبكة الانترنت، وهم الطلاب المشاركين بأسبقية التقدم في مسابقة الفيزياء التى اعلنت عنها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى نهاية يونيو الماضي.

وأوضح الدكتور محمود صقر فى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى أن الأكاديمية ستمنح من خلال المسابقة الفرصة للطلاب الذين سيصلوا للمرحلة النهائية فرصة السفر لمدة أسبوعين للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد والأكاديمية.

وأضاف صقر أن جامعة الطفل من أوائل الجامعات التى تحولت الى التعليم الالكترونى بالكامل وسعداء بمستوى تلاميذ التعليم قبل الجامعى فى مراحل عمرية مبكرية على هذا القدر من الوعى والالمام بالمهارات التكنولوجية وأدوات التعلم الرقمى، ولابد من توجيه الشكر لجهود وزارة التربية والتعليم على نشر هذه الثقافة وتطبيقها ونستطيع أن نتخيل كم التحديات التى واجهتهم فى البداية.

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ومن جانبها أوضحت الدكتور جينا الفقى، مدير برنامج جامعة الطفل ان اللجنة القائمة على وضع مناهج مسابقة الفيزياء بطلاب جامعة الطفل التقت الطلاب عن بعد لمناقشتهم فى مناهج المسابقة والرد على جميع اسئلتهم العلمية، ويعد هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات التى تنظمها اللجنة حتى موعد عقد الامتحان النهائي؛ لإتاحة الفرصة للطلبة للتواصل والمناقشة فى المواد العلمية لمسابقة الفيزياء وتصفيتهم إلي 30 طالب بناءاً علي نتائج الامتحان، ثم ينتقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوي ليتم اختيار الخمسة طلاب الأوائل في المسابقة الذين سيحصلوا على منحة السفر الى روسيا.

والجدير بالذكر أن الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل فى مجال الفيزياء وهو ضمن خطة متكاملة تتبناه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ وهى المبادرة المعروفة إعلاميا باسم ساينس اب (Science Up)، و برنامج جامعة الطفل تتبناه الأكاديمية كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد آليات الأكاديمية في هذا المجال، واستفاد من البرنامج حتي الآن ما يقرب من 16500 طالب في 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي.