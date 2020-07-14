شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل السورية: تسيير 3 رحلات أسبوعيا بين دمشق والقاهرة باتجاه واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير 3 ثلاث رحلات أسبوعيا مع القاهرة باتجاه واحد فقط (دمشق - القاهرة) على أن تكون رحلة العودة من العاصمة المصرية فارغة.

ووفقا لبيان نشرته وزارة النقل السورية سيتم إطلاق الرحلات اعتبارا من 16 يوليو الجاري وفق الجدول التالي:

- الخميس إقلاع دمشق 15:00 بالتوقيت المحلي.

- السبت إقلاع دمشق 09:00 بالتوقيت المحلي.

- الاثنين إقلاع دمشق 17:00 بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيطلب من جميع الركاب بالالتزام بشروط الدخول إلى مصر وفق الإجراءات التالية:

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- التزام الراكب بارتداء كمامات و قفازات طوال الرحلة.

- الحفاظ على التباعد بين الركاب عند الصعود والنزول من الطائرة.

- التزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي (Declaration Form ) قبل الصعود إلى الطائرة في مطار السفر، وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول وسوف يتم توزيعه على متن الطائرة.

- ضرورة حيازة تأمين صحي شامل للكورونا لأي راكب غير مصري، والراكب الذي لديه إقامة دائمة في مصر يعامل معاملة المواطن المصري على أن تكون الاقامة لمدة سنة كحد أدنى.

-أما بالنسبة للركاب الذين انتهت إقامتهم خلال فترة الحظر ما بين 19 مارس و 1 يوليو من العام الجاري فإنه سيراعى عدم احتساب تلك الفترة تخلف عن تجديد الإقامة نظرا لعدم استطاعتهم العودة إلى بلادهم بسبب إغلاق المطارات، وذلك وفق "روسيا اليوم".