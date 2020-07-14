شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لأعمال الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات، رافقه خلالها الدكتور نجوى بدر عميد الكلية والدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث يواصل طلاب السنة النهائية امتحاناتهم بالكلية لليوم الرابع على التوالى.

وخلال جولته اطمأن عبد الفتاح سعود، من الطلاب على سهولة دخولهم وخروجهم من اللجان، كما أشاد بالانضباط فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طوال فترة انعقاد الامتحان مع وجود طاقم طبى على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين أحدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للاطمئنان على سلامة الطلاب والآخر داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.

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ويتواجد فريق طبى من الإدارة العامة للرعاية الطبية تحت إشراف الدكتور محمد هنداوى، مدير الإدارة العامة للرعاية الطبية.

وأوضحت الدكتور نجوى بدر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النهائية يبلغ 750 طالب وطالبة موزعين على 35 لجنة بواقع 3 فترات، لافتة إلى أنه تم توفير 3 مسارات لدخول وخروج الطلاب، إلى جانب مدخل خاص بأعضاء هيئة التدريس، مع وجود أطقم من الإداريين والأمن الإدارى لتوجيه الطلاب للوصول للجانهم الامتحانية فى سهولة ويسر مع الحفاظ على المسافات الآمنة، كما يتم قياس الحرارة للطلاب وتوفير المطهرات للاستخدام المباشر قبل دخول اللجان.