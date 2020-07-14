شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة يتفقد لجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الثلاثاء جولة تفقدية على قاعات الامتحانات للكلية والتى تجرى للطلاب الباقين للاعادة ولم يكتمل تقديرهم.

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الكلية كانت سباقة فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والعمل على وضع كبائن تعقيم لمرور الطلاب عليهم قبل الدخول لقاعات الامتحانات.

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وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى أنه سيتم انطلاق ماراثون امتحانات طلاب الفرق النهائية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 يوم 19 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، امتحانات طلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة، حيث يؤدى طلاب كليات الآداب ودار العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية امتحانات تحريرية لطلاب الفرق النهائية.

ووضعت جامعة القاهرة، مجموعة من الضوابط ضمن إجراءات الوقاية، حيث يخضع الطالب قبل دخول الحرم الجامعى الكاشف الحرارى، بالإضافة إلى المرور من كبائن التعقيم وتوزيع كمامات وأكياس كحول للطلاب التعقيم.

كان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوى القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى وفى الكليات للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتى فى المرتبة الأولى وفوق أى اعتبارات.