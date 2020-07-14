شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك": 56 حملة خلال أسبوع بـ15 محافظة وضبطت 207 مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك، عن شن حملات رقابية في العديد من المحافظات وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو الجارى، بتنفيذ عدد 56 حملة متميزة بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الشرقية "أسفرت عن تحرير 207 محضر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى .

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، إن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية خلال الفترة من 5-9 من الشهر الجارى حيث أسفرت فى مجال قطع غيار واكسسوارات ومراكز الخدمة والصيانة للسيارات، كما استهدفت حملات الجهاز محلات قطع غيار السيارات ومراكز الخدمة والصيانة وقد أسفرت عن تحرير "38" محضر مخالفات متنوعة ما بين حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود التراخيص لمراكز خدمة السيارات وتم ضبط 386 بوجيه، 491 فلتر زيت، 149 فلتر زيت مجهول المصدر، 20 علبة رولمان بلي، 491 لتر زيت سيارات مجهول المصدر، 20 كجم زيت ديزل منتهية الصلاحية، 33 طقم تيش ميزان أمامى وخلفى، 242 كجم شحم منتهي الصلاحية، 16 لتر مياه خضراء، 375 عبوة سائل فرامل، 72 علبة مزيل صدا، 62 علبة تيل فرامل، 20 أصناف مختلفة، 160 لتر مياه زرقاء، 165 قاعدة موتور أمامى وخلفى، 14 قاعدة موتور موتوسيكل، 46 شريط ايرباج وتحرر محاضر بالواقعه والإحالة للنيابة.

الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

كما تم ضبط مصنعين لتجميع وتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1564 لتر زيت، 32 زجاجة حمض كبريتيك، 7 جركن ماء رداتير، 4 علبه شحم منتهى الصلاحية، 250 جركن فارغ، 100 استيكر مدون عليه سوبر 300 والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة، وتضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص لقيامه بتجميع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام وتم التحفظ على 4 تانك سعه الواحد 4 طن زيت مخلفات مكن، 40 جركن بإجمالى 800 كجم إضافة إلى ضبط مصنع لبيع شحم السيارات منتهى الصلاحية ومجهول المصدر وتم ضبط 150 علبه شحم باجمالى 75 كجم وضبط 10 جركن حامض كبريتيك عبوه 4 لتر، 23 عبوة زيت تروس، 7 عبوة فرامل، 9 عبوة زيت تروس منتهية الصلاحية، 19 عبوة زيت فرامل منتهية الصلاحية داخل أحد المنشأت بدون ترخيص وضبط منشاة لبيع قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وبدون فواتير وتم التحفظ على المضبوطات 67 فلتر هواء، 77 فلتر تكييف، 43 تيل فرامل، 96 قطعة بوجيه، 33 بيضة عفشة، 40 ماسورة تكييف، 175 فلتر زيت، 8 فلتر زيت فتيس، 40 سلك بوجيه.

وضبط منشاة لبيع قطع غيار السيارات، وتبين وجود زيوت سيارات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 2156 لتر زيوت محرك ديزل منتهية الصلاحية ، 368 كجم شحم بدون بيانات ، 755 فلتر هواء ، 495 لتر زيت فرامل ماركات مختلفة ، 84 لتر مياه بطارية- في مجال المطهرات والمعقمات المستلزمات الطبية المطروحة بالأسواق لمواجهة جائحة كورونا فى الشرقية تم ضبط 11 كرتونة جل × 10 عبوة ، 132 عبوة كحول، 40 عبوة كحول، 96 عبوة كحول، 140 عبوة جل ، 48 كحول ، 1000 جوانتى ، 500 كمامه، 100 زجاجة كحول، 5 لتر معقم استرليم، 310 ماسك طبى، 4000 جوانتى طبى، 60 عبوة معقم جيل سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم التحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة.

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وفي مجال المنتجات الغذائية واللحوم وفى سوهاج تحرر محضر برقم 3348 لسنة 2020م جنح قسم ثان سوهاج لأحد مخازن المواد الغذائية لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها للمعامل المختصة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وتم التحفظ على المضبوطات عدد 2460 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر والإحالة للنيابة .

فى الشرقية، تم ضبط 1500 كجم سكر، 500 عبوة زيت طعام، 600 كيلو أرز مجهول المصدر، 445 كجم أرز، 50 كرتونة زيت طعام بإجمالى 600 لتر، 750 كجم سكر أبيض.

وفى المنيا تم ضبط عدد 3 محاضر لحوم 40 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى. 70 كجم لحوم للذبح خارج السلخانة، وفى الدقهلية ضبط 30 كيلو شكولاته منتهية الصلاحية. 25 كيلو عسل غير مدون عليه أى بيانات. 7.5 كيلو كبدة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستخدام. 21 كجم اوراك دجاج منتهى الصلاحية . 11 ك صدور دجاج منتهى الصلاحية .14 ك برجر لحم و دجاج منتهى الصلاحية . تم اعدام 5 كيلو رنجة و 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية،عدد 4.5 لحوم كوردن بلو منتهية الصلاحية .

وفى بنى سويف تم تحرير عدد 4 جنحة ذبح لحوم خارج السلخانة، وفى الإسكندرية ضبط محل لبيع مكملات غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على 82 صنف مختلف الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة وفى مجال الأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية. وفى المنيا تم ضبط واصطحاب شخص لبيعه مبيدات ومخصبات وأدويه بيطريه منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون ترخيص تقدر بعدد ١٤ صنف متنوع .

وفى الفيوم ضبط 1000 كجم سماد زراعى باحد محال بيع الأسمدة بمركز طامية محظور التداول خارج منافذ وزارة الزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة العامة، وفى البحيرة ضبط 10 طن أسمدة مجهولة المصدر و100 عبوة ادوية بيطرية منتهية الصلاحية و9 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وفى مجال الادوية ومستحضرات التجميل وفى اسيوط تم ضبط صيدلية بها 900 قرص غير مسجلة ، 143 أدوية متنوعة، 16 محلول مطهر، 500 كمامة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة وفي مجال الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير عدد 89 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال مختلفة النشاط.

في مجال البيع بأزيد من السعر المعلن، وتم تحرير عدد 14 محضر وتم الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤنها .

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .



كما دعا الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .