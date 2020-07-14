شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان مادة اللغة الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة فى لجان مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة، بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لمستوى امتحان اللغة الإيطالية، حيث عبرت عدد من الطلاب أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وتوافد الطلاب على اللجان وسط ارتداء "الكمامه" للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن ارتداء عدد من الطلاب القفازات وبعضهم ارتدى أقنعة زجاجية للوجه.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.