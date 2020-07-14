شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون الإسلامية السعودية: الأزهر محل تقدير واعتزاز كل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الشئون الإسلامية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الإسلام، ونشر تعاليمه السمحة وقيم الوسطية والاعتدال محل تقدير واعتزاز كل المسلمين والعرب؛ بما تقدمه هذه المؤسسة العريقة التي تجاوز عمرها ألف عام.

وتابعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، بالقول:"واتساقًا مع رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلو والتطرف وفق المرتكزات التي قامت عليها المملكة، فإنها تعمل على التنسيق مع مختلف المؤسسات الإسلامية بالعالم وفي مقدمتها الأزهر الشريف؛ لتبادل التجارب؛ وتفعيل الشراكات، والتعاون البناء الذي يخدم الإسلام والمسلمين".

وكان قد دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس خطة موسم حج عام 1441 هــ لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة (كوفيد19) ، وفق صحيفة الرياض.

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