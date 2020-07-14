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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون الإسلامية السعودية: الأزهر محل تقدير واعتزاز كل العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الشئون الإسلامية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الإسلام، ونشر تعاليمه السمحة وقيم الوسطية والاعتدال محل تقدير واعتزاز كل المسلمين والعرب؛ بما تقدمه هذه المؤسسة العريقة التي تجاوز عمرها ألف عام.
وتابعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، بالقول:"واتساقًا مع رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلو والتطرف وفق المرتكزات التي قامت عليها المملكة، فإنها تعمل على التنسيق مع مختلف المؤسسات الإسلامية بالعالم وفي مقدمتها الأزهر الشريف؛ لتبادل التجارب؛ وتفعيل الشراكات، والتعاون البناء الذي يخدم الإسلام والمسلمين".
وكان قد دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس خطة موسم حج عام 1441 هــ لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة (كوفيد19) ، وفق صحيفة الرياض.
وأوضح السديس، أن الرئاسة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة جميع الخيارات والخطط الميدانية والاستباقية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات وآليات تحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر ، وأشار إلى أن الرئاسة أولت كامل طاقاتها البشرية وخبراتها العملية والعلمية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في إدارة الحشود والكثافة البشرية، ووضع أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادية والتوجيهية لضمان سير وسلاسة خطتها لهذا العام .
وأشاد السديس بجهود القيادة الرشيدة وموافقتها على أداء فريضة الحج منوهاً بأن القيادة تؤكد بشكل حثيث على أهمية توفير كافة الخدمات والاحتياجات لقاصدي البيت العتيق ، كما نوه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن مستمرين على نهج المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود في العناية بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين من عمارة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتأكيدهم المستمر سلامتهم وأهمية أداء مناسكهم في أجواء راحة وطمأنينة.
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