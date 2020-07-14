شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء؛ بعيد نياحة القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين ووفقًا للقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة "ولد هذا القديس ببلدة شندويل في أخميم، وأخذه أبوه ومضى به إلى خاله الأنبا بيجول ليباركه، وتركه أبوه عنده ومضى".

وأضاف حليم نقلا عن كتاب السنكسار الكنسي: وفي ذات يوم سمع صوت من السماء قائلًا:« قد صار شنوده رئيسًا للمتوحدين، ومن ذلك الحين صار يجهد نفسه بالنسك الزائد والعبادة الكثيرة، ولما تنيح الأنبا بيجول حل الأنبا شنودة محله».

وواصل: «فاتبع نظام الشركة الرهبانية الذي وضعه القديس باخوميوس وأضاف عليه، وبلغ عدد الرهبان في أيامه 1800 راهب ولا يزال هذا الدير قائمًا حتى الآن غرب سوهاج يضم كنيسة ويُعرف بدير الأنبا بيشوي، وبنى الأنبا شنوده ديرًا آخر بلغ عدد رهبانه 2200 راهب وما زال حتى الآن يضم كنيسة ويعرف بدير الأنبا شنوده، وصار الأنبا شنوده ضياء لكل المسكونة بعظاته ومقالاته والقوانين التي وضعها» مضيفا«وقد حضر مجمع المائتين بأفسس مع الأب القديس البابا كيرلس الرابع والعشرين وبكت نسطور المجدف، وتوفى بسلام