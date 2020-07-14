شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 3380 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إستمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس رفع 3380 طن مخلفات على مستوى المحافظة مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة فى إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وشملت مجهودات إزالة المخلفات رفع 40 طن من جنوب الجيزة و30 طن ببولاق الدكرور و200 طن من العمرانية و20 طن بالطالبية و40 طن بالوراق و 20 طن بأكتوبر و 30 طن بالدقى و30 طن من أبو النمرس و20 طن بالصف و24 طن بأطفيح و50 طن بالبدرشين و 40 طن بالحوامدية و 30 طن بالعياط و30 طن بالعجوزة و 50 طن بشمال الجيزة و200 طن بالهرم و 41 طن بكرداسة بالإضافة الى حملات هيئة النظافة والتجميل والتى رفعت من خلالها 2295 طن مخلفات وقمامة على مستوى الأحياء.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات من منطقة القنطرة ببشتيل بمركز أوسيم بالإضافة إلى رفع 100 طن مخلفات من قرى بهرمس وبرقاش وابوغالب والمنصورية بمركز منشاة القناطر.

كما تم شن حملات نظافة بقطاع هضبه الاهرام لرفع مستوى النظافة حيث شملت الحملات مناطق مثلث الضغط والثورة المعدنية وشوارع الجيش جاردينيا إلى جانب رفع المخلفات من 13 قطع أراضى فضاء شملت 224ب , 118 ط , 15 أ , 181 ج , 306 أ , 105 ز , 491 أ , 53 ج , 91 ب , 582 , 583 أ , 338 أ , 116 ن .

وفى نفس الإطار شملت حملات الكنس والتجريد التى نفذتها محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل شوارع البحر الأعظم وربيع الجيزى والمدبح والميدان بحي جنوب وشوارع جدة والصفا وأبو بكر الصديق وميدان الحكمة والمساحة وابي إمامة وميدان عثمان بن عفان بحى الدقى وجامعة الدول العربية ووادى النيل وجزيرة العرب و26 يوليو والبطل أحمد عبد العزيز وميدان لبنان بحى العجوزة والأقصر والوحدة ومحمد حجازى، والنيل بحى شمال الجيزة كما تم فرد النجيلة ودعم المسطحات الخضراء بمثلثه كوبرى عباس بجنوب.









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