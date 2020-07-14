شكرا لقرائتكم خبر عن ايبراشية نجع حمادى تؤجل فتح كنائسها حتى الثالث من أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار تعليق القداسات بالإيبارشية حتى يوم 3 أغسطس المقبل.

وقال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في بيان، أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وأضاف الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادى في بيان له: يستمر تعليق الصلوات والقداسات بالإيبارشية إلى الاثنين 3 أغسطس المقبل، على أن يعاد تقييم الموقف وانتشار وباء كورونا المستجد آنذاك.

كانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اجتمعت نهاية يونيو الماضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة / متوسطة / خفيفة.

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وذكر بيان للجنة اليوم أنها ارتأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية، مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وتابع البيان:"وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة، وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف".

واختتم البيان:"وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن 25 فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية. و "إِلهُ السَّلاَمِ نَفْسُهُ يُقَدِّسُكُمْ بِالتَّمَامِ. وَلْتُحْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةً بِلاَ لَوْمٍ." (1 تس 5 : 23)"