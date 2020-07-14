شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع الوعى السياحى والأثرى.. تنشيط السياحة تنظم رحلات للمواطنين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة بورسعيد جولة سياحية تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمدينة منها كنيسة سانت أوجينى وهى الكنيسة الأقدم للمذهب الكاثوليكى ببورسعيد، بالإضافة إلى فنار بورسعيد القديم، وقاعدة تمثال ديليسبس.

ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بأهمية رفع الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين وتعريفهم بالتراث الحضاري والثقافي لمصر بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية.

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كما قام ممثلو المكتب خلال هذه الجولة بتقديم المعلومات اللازمة والرد على كافة استفسارات الوفد، بجانب تقديم بعض المطبوعات السياحية والتوعوية لاسيما الخاصة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وفى سياق متصل، قام أيضا مكتب الهيئة بمحافظة مطروح بتنظيم رحلة سياحية إلى متحف الآثار بمطروح، تم خلالها عمل مسابقة للزائرين وتوزيع بعض الجوائز والهدايا التذكارية عليهم، بالإضافة إلى النشرات السياحية.

من جانبها، أوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أنه جارى تنظيم سلسلة من هذه الجولات التوعوية بعدد من المحافظات من خلال المكاتب الداخلية للهيئة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذه الجولات تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين وخاصة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.