شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن اختيار 3 علماء من أكاديمية البحث العلمى فى لجنة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن اختيار 3 من أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية لعضوية المجموعة الاستشارية لفيروس COVID 19 وهم:الدكتورة يمن الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، و الدكتور عبد المجيد قاسم عضو مجلس البحوث الطبية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، و الدكتور سامح سرور عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية المجموعة الاستشارية، مشيراً إلى قيام اتحاد أكاديميات العلوم في العالم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلي تقديم المشورة المبنية علي دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأضاف الوزير فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل أن هذه المجموعة المكونة من 60 من العلماء المرموقين حول العالم كل في تخصصه تمثل منتدي لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب علي آثارها.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن ترشح أعضائها المتميزين لعضوية اللجان الدولية يهدف إلى أن نكون جزء من صنع القرار العالمى، وكذلك تسليط الضوء على جهود مصر فى مجال التعليم والبحث العلمى، موضحاً أن تطبيق الأكاديمية للمعايير العلمية العالمية فى اختيار المرشحين أدى إلى نجاح مصر فى الانضمام لعضوية معظم اللجان الدولية والاتحادات العلمية، ومشاركة أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية في مثل هذه المنتديات الدولية، والذى يأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الأكاديمية، وجهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والأكاديمية المبذولة على كافة الأصعدة من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد، لافتاً إلى تنوع جهود الأكاديمية ما بين تمويل مشروعات بحثية بصورة عاجلة لمعاونة الدولة فى مجابهة جائحة COVID 19 وإعداد دراسات استراتيجية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، ومشاركة المجتمع الدولى فى هذه الجهود والشراكة فى تنفيذ مشروعات دولية، مؤكداً أن تشكيل هذه المجموعة الاستشارية الدولية يعكس اهتمام العالم باتخاذ القرارات بناءاً علي الأدلة العلمية، وإرساءاً للدور الذي يلعبه العلم في حياتنا والمستوى العلمى المرموق للعلماء المصريين.

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الدكتور سامح سرور



الدكتور عبد المجيد قاسم