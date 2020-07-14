شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. "الزراعة" تفتتح 6 مزارع للإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، السبت المقبل 6 مزارع للإنتاج الحيونى بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أن المرحلة الاولى شهدت رفع كفاءة المزارع وتطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لعدد 6 مزارع موزعة على 4 محافظات حيث وفرت المزارع 300 فرصة عمل للشباب من تلك المحافظات

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وقالت مروة أسامة، المدير التنفيذى لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، أن المزارع التى سيتم افتتاحها هى ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وإنتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع شركة أرض الخير، التابعة لمؤسسة مصر الخير، فى مطلع شهر فبراير الماضى، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.

فيما تواصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، مناشدة، بسرعة التقدم إلى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، لافتا إلى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وأوضح التقرير، عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل منها التوجه إلى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة ادارة الإنتاج الحيوانى، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة على ارض الواقع، مشير إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.