شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح ما أثير حول عدم وجود إجابة بامتحان الفرنساوى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة أن اللجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة الفرنسية كتب تقريرا مفصلا حول أسئلة اللغة الفرنسية للثانوية العامة وأفادت بأنه لا توجد أى أخطاء فى صياغة أحد الأسئلة ولا بدائل الإجابات وجميعها موجودة وواردة على السؤال.

وأضاف رئيس عام الامتحانات أن أى أخطاء فى أى أسئلة لن تتردد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة الطلاب.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن الإجابة موجودة فى الامتحان ومرتبطة بالسعر.

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 592 ألف و307 طالب - طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان فى مادتى مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بإجمالى 709 طالب فى عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأكد حجازى على مديرى المديريات التعليمية بالتأكد من تسليم البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الوطنية) بعد أداء الطلاب لامتحان اللغة الأجنبية الثانية.

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كما تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

وتلقت الغرفة شكوي من وجود سؤال بمادة اللغة الفرنسية لا يوجد له إجابة ضمن الإجابات، وتم التأكد من الهيئة الفنية لواضعي الامتحان والتي أفادت بأنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (6) حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكترونى المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، فى إدارات ("البدارى" بمحافظة أسيوط، "البدرشين" بمحافظة الجيزة، "سوهاج" بمحافظة سوهاج، "غرب المنصورة" بالدقهلية، "التحرير" بمحافظة البحيرة، "جهينة" بسوهاج، "مطروح" بمحافظة مطروح،"شرق الزقازيق" بالشرقية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالبة فى إدارة شرق المحلة بمحافظة (الغربية) وتم نقلها إلى المستشفى وفقًا لتقرير المسئول الصحى باللجنة.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعى امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية"، التى أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فى مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان فى مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.