شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بالجيزة: الفرنساوى سهل وإجراءات الوقاية لم تؤثر على الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، كما تسلموا بوكليت مادة اللغة الوطنية لامتحانها فى المنزل.

وأكد طلاب الثانوية العامة بلجان مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة، ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة، سهولة الامتحان، وأنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، مضيفين أن إجراءات التعقيم والوقاية لم تؤثر عليهم.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ و الأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.