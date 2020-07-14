أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهرب ضريبي بقيمة 50 ألف جنيه خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها (49 ألف و714 جنيه).
وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملة 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائي).
كما ضبطت الحملة940 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت114 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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