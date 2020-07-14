محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة 2 طن دواجن مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة أبو النمرس. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لحيازته (1,920طن دواجن مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "حروق تجميد" طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 2 طن دواجن فاسدة داخل ثلاجة في أبو النمرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.