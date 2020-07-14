ضبط مسجل خطر بحوزته ربع كيلو حشيش بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر بحوزته ربع كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في مدينة نصر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط مسجل خطر في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته 250 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتفي محمول. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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