محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي: أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، موضحًا أن يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكيـًا هو المتمم لشهــــر ذي القعــــدة 1441هـ ، وتكون غــرة شهـــر ذي الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيـــًا يوم الخميـــس 30/7/2020 م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـــــة 31/7/2020م. وحدد المعهد وقت صلاة عيد الضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. (الجمعـــــة 31/7/2020 م) المدينــة وقت الصلاة 5:41 الفيـــــــــــوم 5:38 القـــاهــــــرة 5:41 بني ســــــــويف 5:39 الجــــــــــيزة 5:44 الـمنيـــــــــــــــا 5:41 الإسـكندريـــة 5:44 أســـــــــــــــيوط 5:32 بورسعـــــــيد 5:43 ســـــــوهــــــاج 5:33 الســــــويس 5:39 قــنـــــــــــــــــــا 5:26 العـــــــــريش 5:42 أســـــــــــــــوان 5:32 الطـــــــــــور 5:50 أبـوسمـــــــــــبل Advertisements 5:30 سانت كاترين 5:52 مرسى مطــروح 5:25 طــــابــــــــــا 5:33 الغـــــردقـــــــــة 5:30 شــرم الشـيخ 5:50 الخــــارجــــــــة 5:40 دمنهـــــــــور 5:33 الإسماعيليـــــــة 5:38 طـــنــــــــــطا 5:34 دميــــــــــــــــاط 5:36 المنصـــــورة 6:00 الســـــــــــــــلوم 5:36 الزقـــــــازيق 5:27 نــويبــــــــــــــع 5:38 بنـــــــــــــــها 5:30 حــــــــــــلايـــب 5:39 شبيــن الكـوم 5:33 شلا تيـــــــــن 5:38 كفــرالشيــــخ

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كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد.. ننشر مواقيت صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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