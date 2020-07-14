شديد الحرارة والرطوبة 80%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة جنوبا أثناء النهار، لطيف شمالا معتدل جنوبا خلال فترات الليل.

وأوضحت شاكر، في تصريحات لمصراوي، أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة وتصل إلى 80% على شمال البلاد، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، ويؤدي إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء فقط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، قالت شاكر، إنها تسجل على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وتترواح على السواحل الشمالية بين 29-30، وعلى شمال الصعيد بين 38-30، وعلى جنوب الصعيد بين 41-42 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين، بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة، بالإضافة إلى عدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

وحذرت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة تجنبا لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل لـ 42 درجة مئوية في بعض المناطق.