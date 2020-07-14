بالصور.. مدينة بدر تُسلم ملعبين خماسيين لوزارة الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم تسليم ملعبين خماسيين لوزارة الشباب والرياضة، لتشغيلهما بمنطقتي مركز المدينة أمام السنترال، والحي السابع "الأندلس" لخدمة المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بتلك المناطق.
وأضاف "مندور"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ المشروعين طبقًا للمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تسليم وتشغيل الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.
يذكر أن المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر والمشرف العام على إدارة التنفيذ، كلف المهندس محمد لطفى، مدير عام إدارة التنفيذ، والمهندس يوسف راضى، مدير إدارة التنمية، بتسلم الملعبين وتلافي أي ملاحظات أثناء عملية التسليم.
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