مصر | ضبط طالب بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر واتس أب"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طالب بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر واتس أب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بأسيوط لإدارته مجموعات على تطبيق "واتس أب" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه (تسريب إمتحانات الثانوية) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء إنعقاد اللجان.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن أسيوط حيث تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وكذا وجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن الإتفاق على نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحان نظير مبالغ مالية.

وباستكمال الفحص تبين إدارته لـ(11) أخرى على ذات التطبيق وقيامه بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى ( الفيزياء – التاريخ ).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة منهم ماديًا.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.