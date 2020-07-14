أخبار مصر | رسميًا.. الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية، بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2020.

وقال المعهد: إنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 من ذى القعدة 1441هـ الموافق 20 /7 /2020 (يوم الرؤية).

وتابع: سيُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

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ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى نستمر في دراستها لتفسيرها.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 21 /7 /2020 فلكيًا هو المتمم لشهـر ذى القعدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22 /7 /2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيًا يوم الخميس 30 /7 /2020، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـة 31 /7 /2020.

جدير بالذكر أن المعهد يصدر الدليل الفلكى شاملا كل الظواهر الفلكية وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يتم طباعته وإعلانه على صفحة المعهد الإلكترونية، كما قام أيضا بإصدار تطبيق للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواة ومتابعى الظواهر الفلكية.