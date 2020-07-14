أخبار مصر | برلماني: الجامعة العربية تستحق التحية لمنحها درع العمل التنموي للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الجامعة العربية تستحق التحية لمنحها درع العمل التنموي للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن موافقة لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط بتقديم درع العمل التنموي للرئيس نظرا للجهود والانجازات التنموية الكبيرة التي يقودها داخل مصر، بمثابة تقدير عربي كبير للرئيس السيسي على الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها لمصر وشعبها خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن منح جامعة الدول العربية درع العمل التنموي العربي للرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام، يؤكد الاهتمام العربي والاقليمي والدولي بالإنجازات التي حققها الرئيس لمصرفي وقت قياسي منذ بداية تولية رئاسة البلاد.

وتابع أن هذا التكريم الكبير من جامعة الدول العربية لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري العظيم بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية، موجها التحية للسفير احمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية على منح هذا الدرع للرئيس السيسي تقديرا لجهوده وانجازاته لصالح مصر وشعبها.

تقديرًا لجهوده وإنجازاته.. الجامعة العربية تمنح السيسي درع العمل التنموي العربي

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كانت قد وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، على مقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نظرا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التي يقودها داخل مصر، علما بأنه سبق وأن تم تقديم هذا الدرع في العام الماضي إلى الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية ال(49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية"، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

وافتتح الأمين العام أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية في جميع المجالات التي تمس أمن وسلامة المواطن العربي.

وأوضح الأمين العام أن المرحلة الحالية تقتضي إزكاء روح جديدة تتسم بالجدية والإخلاص والحيوية، خاصة وأن المنطقة العربية تمتلك من القدرات والإمكانات التي تؤهلها لمواجهة أصعب الظروف وأقوى التحديات شريطة تبني النموذج الذي يعكس هذه القدرات والإمكانيات.

واطلع الأمين العام على المبادرات والمساهمات والأفكار والإجراءات التي تبلورت نتيجة جهود قطاعات الأمانة العامة المختلفة للجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، والتي يأتي في مقدمتها الإجراءات والتدابير التي شملها بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر يوم ٦ مايو ٢٠٢٠، والإجراءات والتدابير التي شملها بيان وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في ١٠ يونيو ٢٠٢٠.