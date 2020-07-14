أخبار مصر | القوى العاملة: توفير 26 فرصة عمل لأصحاب الهمم بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: توفير 26 فرصة عمل لأصحاب الهمم بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وفي هذا الإطار وفرت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية 26 فرص عمل لائقة لذوي الهمم تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وقد أناب الوزير وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد بتسليم عقود عملهم . وفي هذا الإطار وفرت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية 26 فرص عمل لائقة لذوي الهمم تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وقد أناب الوزير وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد بتسليم عقود عملهم . وقال مدير المديرية إن مكتب تشغيل برج العرب التابع للمديرية، ووحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني، وجمعية نورانيات الخيرية قاموا بتوفير هذه الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة من خريجي مدارس التعليم الفني (الدمج) وخريجي مدرسة الأمل للصم والبكم ، مشيرا إلي أن التعاون بين الجهات الثلاث يهدف إلي تحسين قابلية الخريجين للعمل الحر ورفع كفاءة القوي العاملة الحالية لكي يتحقق النمو والارتقاء بثقافة تشغيل الشباب تشغيلا منتجا عبر منظومة التعليم الفني والمهارات المطلوبة في سوق العمل ومواءمتها مع مخرجات التعليم المتاحة من خلال المدارس الفنية. وأضاف أنه تم تحرير عقود الـ 26 من أصحاب الهمم بـ ٦ من كبرى الشركات بمدينة برج العرب بمزايا ورواتب مجزية، وتأمين صحي، وتوفير وسائل مواصلات ، وذلك بشركات جاليك للملابس ، وبرج للصناعات الدوائية، والبوادي للمواد الغذائية ، وأم إن للصناعات المعدنية، وابكو المتحدة المنظفات، وبداية لصناعة اللحوم.



حضر تحرير عقود العمل كل من صبحي جرجس وكيل المديرية، وهشام عصمت من جمعية نورانيات ، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب. حضر تحرير عقود العمل كل من صبحي جرجس وكيل المديرية، وهشام عصمت من جمعية نورانيات ، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب. وصول 7 رحلات طيران تقل 1215 عاملا مصريا من العالقين بالكويت





تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل علي متنها 3599 راكبا إلي مطارات 8 دول : مصر ، والإمارات ، والهند ، والنيبال، ولبنان ، وباكستان، والأردن ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1215 عاملا مصريا من العالقين. Advertisements وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، أسيوط، والأقصر، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأثنين الموافق 13 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعًا 1215 عاملا. وقال إن الرحلة الأولى علي طيران العربية – مصر، رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة الثالثة على المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مشددا علي أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لهذه الفئة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.



أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17:05 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط، وعلي متنها 145 عاملا ، والسادسة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من مطار الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.