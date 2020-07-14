أخبار مصر | 6 حالات غش في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 حالات غش في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي 592 ألف و307 طلاب وطالبات، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحان: إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية - قبل بدء الامتحان - بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

كما تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

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وتلقت غرفة عمليات الوزارة، شكوى من وجود سؤال بمادة اللغة الفرنسية لا يوجد له إجابة ضمن الإجابات، وتم التأكد من الهيئة الفنية لواضعي الامتحان والتي أفادت بأنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة.

حالات الغش

وتلقت غرفة العمليات المركزية، عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، في إدارات ("البداري" بمحافظة أسيوط، "البدرشين" بمحافظة الجيزة، "سوهاج" بمحافظة سوهاج، "غرب المنصورة" بالدقهلية، "التحرير" بمحافظة البحيرة، "جهينة" بسوهاج، "مطروح" بمحافظة مطروح،"شرق الزقازيق" بالشرقية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالبة في إدارة شرق المحلة بمحافظة (الغربية) وتم نقلها إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية" والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

