أخبار مصر | صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن سد النهضة، الذي تتواصل بشأنه المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكدت الوكالة الأمريكية، أن صورًا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة، تُظهر بدء الامتلاء، لكن محللًا رجح أن يكون السبب في ذلك الأمطار الموسمية، وليس إجراءً من جانب الحكومة.
وقالت الوكالة: إن الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء وتشغيل السد دون التوصل لاتفاق.
وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، ما يزيد من حدة التوترات، وبالرغم من ذلك لم يعلق المسئولون الإثيوبيون على تلك الصور.