أخبار مصر | صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن صورًا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة، تُظهر بدء الامتلاء، لكن محللًا رجح أن يكون السبب في ذلك الأمطار الموسمية، وليس إجراءً من جانب الحكومة.

وقالت الوكالة: إن الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء وتشغيل السد دون التوصل لاتفاق.