أخبار مصر | كيف تحصل على "مدفن" مساحته ٢٠ متر بالقاهرة الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف تحصل على "مدفن" مساحته ٢٠ متر بالقاهرة الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة "الخليج 365" الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على مدفن مساحته ٢٠ متر بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة).

والأوراق المطلوبة هى بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

وتتمثل شروط الحصول على جبانة أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة وألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول علي مدفن من محافظة القاهرة وأن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

وتكون أولويه التخصيص طبقاً لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط و قيمه الطلب ٥٠٠ جنيه لا يسترد ، علما بأنه لن يعتد بأى طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني.

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وكانت قد أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن مساحته ٢٠ متر بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة)، على أن يتم الانتهاء من استلام الطلبات نهاية ستمبر المقبل.

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أعلنت رئاسة حي غرب القاهرة، بدء تنظيم حملات تموينية وبيطرية، بقيادة اللواء محمد عقل، رئيس الحي، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وأوضح عقل، أن الحملات ستشمل المرور على محلات الجزارة بمناطق (وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى)، لافتا إلى أن بعضها أسفر اليوم الأحد، عن إعدام ١٠ كيلو لحوم فاسدة، لا يصلح للاستخدام الآدمي من محلات حاتي شهير في شارع شامبليون كما تم إعدام ٢٥ كيلو لحوم فاسدة من محلات شهيرة في شارع ٢٦ يوليو بالزمالك.