أخبار مصر | فرج عامر: تدشين خط الطيران الجديد ينعش السياحة الإيطالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: تدشين خط الطيران الجديد ينعش السياحة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن تدشين خط طيران جديد بين ميلانو وأبو ظبي والإسكندرية، يُسهم في إنعاش تدفق السياحة الإيطالية الوافدة إلى السوق المحلى للتتمع بالمعالم السياحية والأثرية داخل محافظة الاسكندرية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن خط الطيران سيعمل علي تشجيع حركة السياحة بين البلدين من خلال تنظيم 3 رحلات أسبوعيا بين مطارى ميلانو الإيطالى والإسكندرية، أيام الإثنين، الأربعاء، والجمعة.

وقال: يُمكن لشركات السياحة المصرية أن تنظم رحلات سياحية للسياح الإيطاليين والاوروبيين القادمين على هذه الرحلات للمناطق السياحية بالساحل الشمالي خاصة لمدينة العلمين التي ستكون واحدة من اهم المناطق السياحية العالمية بعد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل هذه المدينة الساحرة.

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تعتزم شركة ويز إير العالمية للطيران، تدشين خط طيران جديد بين ميلانو بإيطاليا ومدينة الإسكندرية، يوم 17 من سبتمبر المقبل.

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وقال سيف بهجت المدير التنفيذى لشركة نيو ستار لخدمات الطيران، الوكيل المحلى لـ"ويز إير": إن الهدف من تشغيل الخط إنعاش الحركة السياحية بين الجانبين، وزيادة تدفق حركة السياحة الإيطالية الوافدة للمقصد المصري.

وأضاف أن "ويز إير" تستهدف تدشين خط طيران آخر بين أبوظبى فى الإمارات ومطار الاسكندرية مطلع أكتوبر المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الأثنين والأربعاء والجمعة، موضحًا أن الخط يساهم فى تعزيز حركة النقل والسياحة بين مصر والإمارات خلال العام الجارى.

وكانت شركة ويز إير العالمية، قامت بِإنشاء شركة طيران جديدة تابعة لها فى أبوظبى خلال العام الجارى ضمن خطتها التوسعية.

يُذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد خلال جلسته مؤخرا، شركة "ويز إير أبوظبي" كناقل حكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تستكمل الشركة كافة الشروط والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بموجب القوانين والأنظمة السارية.

وأبرمت شركة أبوظبي التنموية القابضة في بداية مارس الماضي، اتفاقا نهائيا مع شركة الطيران "ويز إير" القابضة المجرية، لإطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم "ويز إير أبوظبي".

وتعد ويز إير العالمية، أكبر شركة طيران منخفض التكاليف على مستوى العالم، وتمتلك شبكة خطوط طيران عالمية.