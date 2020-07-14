أخبار مصر | فتح باب التقديم للحصول على مدافن بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فتح باب التقديم للحصول على مدافن بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن مساحته ٢٠ متر بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق ( القطامية - العين السخنة)، على أن يتم الانتهاء من استلام الطلبات نهاية ستمبر المقبل.

ويكون التخصيص للمدفن مقابل ١٣٠ ألف جنيه، تُسدد بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل دفعة واحده ويتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة أو يتم السداد علي دفعات يتم كالآتى:

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يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25 % من إجمالى المبلغ (32.500 جنيه) ثم تسديد باقى المبلغ على ثلاث شهور متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر ، الدفعة الثانية في شهر نوفمبر، الدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020.